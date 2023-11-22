قومي المرأة يطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بشمال سيناء

القاهرة- أ ش أ:

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتي تحظى برعاية من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمحافظة شمال سيناء واستمرت لمدة أسبوع .

وقالت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية - في تصريح اليوم الأربعاء- إن فعاليات المبادرة بشمال سيناء تضمنت زيارة أكبر عدد من مدراس الفتيات بالمرحلة الإعدادية بمدينتي العريش وبئر العبد وقرية الروضة وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر .

وأضافت أنه تم تنظيم معسكر ضم فتيات المدرسة الابتدائية "بقرية الروضة" في مدينة بئر العبد، وحضور 50 فتاة وأمهاتهن الأنشطة التفاعلية والمسابقات الرياضية والألعاب الذهنية.

وأوضحت أن المعسكر استهدف تقريب وجهات النظر بين جيل الأمهات بأفكارهن ومعتقداتهن وجيل الفتيات بطموحاتهن وتطلعاتهن وتحفيزهن على العمل معاً لنبذ التقاليد والأعراف المجتمعية السلبية تجاه الفتاة.

وأشارت إلى أن فريق العمل زار عددا من بيوت القرية وأدار حديثا مع الأهالي عن أهمية استكمال جميع مراحل تعليم الفتيات وعدم التمييز بين الأبناء، وباسم المجلس قام فريق العمل بتوزيع بعض الهدايا.

وبينت أنه بالتوازي - وخلال تنفيذ المعسكر في مدرسة الروضة الابتدائية - تم إطلاق المبادرة في مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنات وتنفيذ دوائر الحكي "دوي" لعدد 450 فتاه تحكي من خلالها تجاربها وآمالها، وخلالها شاركت الفتيات قصصهن للبناء عليها وتمكينهن بداخل مجتمعهن المحلي.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ فعاليات حوار الأجيال بين عدد من الأمهات وبناتهن، وأيضا التعلم الرقمي وخلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة .

ولفتت إيزيس محمود إلى أنه قد سبق إطلاق المبادرة لتنفيذ تدريب 20 ميسرة من المحافظة على منهجية تنفيذ المبادرة وكيفيه خلق حوار مجتمعي؛ من خلال نوادي المشاهدة وكذلك تقريب وجهات النظر بين الأمهات وبناتهن من خلال حوار الأجيال؛ وكذلك توعية الفتيات بالأمان الإليكتروني والتعلم الرقمي والتي لاقت قبولا بين الميسرات والفتيات.



