بالفيديو.. حسام موافي: الأكل 5 مرات في اليوم يُطيل العمر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أهمية تناول الطعام 5 مرات في اليوم "بدون شبع".

ولفت إلى أن تناول الطعام مرة واحدة في اليوم يمثل خطورة على السكر والجهاز الهضمي والبنكرياس والقلب والضغط.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: ساعات يأتي لي مريض ملتحي يصلى، فاستفزه، وأقول له أنت بتصلي، فيقول لي إزاي يا دكتور طبعا بصلي، فأقول له من أمرك بالصلاة أمرك بعدم الشبع، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

وتابع: "في بحث معمول في أمريكا توصل لما قاله القرآن، إننا نأكل 5 مرات في اليوم، بشرط أن تكون عينات صغيرة وليست وجبات كبيرة، ومن يفعل هذا يطول عمره، دون أمراض، فالطعام شهوة شديدة ومن لا يستطيع أن يحرم نفسه منه ستحدث له مشاكل".