إلى مزبلة التاريخ.. فريد زهران وعمرو أديب يمزقان صورة نتنياهو على الهواء

كتب- حسن مرسي:

مزق فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، صورة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، قائلا: "ده رئيس دولة بيمارس كل يوم تطهير عرقي وجرائم قتل"، ليتفاعل معه أديب معلقا: "تسمح ليا أتضامن معاك ونلقيه لمزبلة التاريخ".

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال حوار خاص ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين: هذا الرجل يستدعي من كل أصحاب الضمائر حول العالم تقديمه للمحاكمة الدولية كمجرم حرب، ثم قطع صورته، قائلا: "يجب إلقائه إلى مزبلة التاريخ".

وأعلن زهران، أنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ستكون غزة أول زيارة خارجية له، ليعلن تضامنه معهم، قائلا: "سأزور غزة وأعلن تضامني معهم من هناك".

وأكد زهران، أن إسرائيل لن تنجح في مخططها، ولن يتم تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى سيناء، مؤكدا أن رفض مخطط التهجير.