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BBC

إلى مزبلة التاريخ.. فريد زهران وعمرو أديب يمزقان صورة نتنياهو على الهواء

11:13 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

المرشح الرئاسي فريد زهران

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كتب- حسن مرسي:
مزق فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، صورة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، قائلا: "ده رئيس دولة بيمارس كل يوم تطهير عرقي وجرائم قتل"، ليتفاعل معه أديب معلقا: "تسمح ليا أتضامن معاك ونلقيه لمزبلة التاريخ".

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال حوار خاص ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين: هذا الرجل يستدعي من كل أصحاب الضمائر حول العالم تقديمه للمحاكمة الدولية كمجرم حرب، ثم قطع صورته، قائلا: "يجب إلقائه إلى مزبلة التاريخ".

وأعلن زهران، أنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ستكون غزة أول زيارة خارجية له، ليعلن تضامنه معهم، قائلا: "سأزور غزة وأعلن تضامني معهم من هناك".

وأكد زهران، أن إسرائيل لن تنجح في مخططها، ولن يتم تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى سيناء، مؤكدا أن رفض مخطط التهجير.

فريد زهران عمرو أديب الاحتلال الإسرائيلي

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