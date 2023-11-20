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BBC

الأرصاد تعلن موعد استقرار حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

10:38 م الإثنين 20 نوفمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدا الثلاثاء تستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء لتتراجع فرص الأمطار وتظل الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن فرص تكون الشبورة المائية صباحا والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

4

الطقس سقوط الأمطار الأرصاد درجات الحرارة

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