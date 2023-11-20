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BBC

طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

07:58 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

سقوط الأمطار

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد أمطار خفيف بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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