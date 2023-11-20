إعلان

BBC

قراران جمهوريان بعزل مستشارين من وظيفتيهما

05:17 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

صدر القرار بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد، المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة من وظيفته؛ بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

الرئيس السيسي قرار جمهوري عزل مستشار مجلس الدولة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. انطلاق مَعْرِض "توت عنخ آمون التفاعلي" بالمتحف المصري الكبير
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market