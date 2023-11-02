بـ 450 متحدثًا في 72جلسة.. ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مشاركة ٤٥٠ متحدثا من ٦٤ منظمة دولية وإقليمية و٦٢ دولة في ٧٢ جلسة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم، خلال الجلسة الختامية، إلى أن أسبوع القاهرة السادس للمياه شهد تنظيم ٧ ورش عمل، و٣٦ جلسة علمية وفنية، و٨ أحداث رفيعة المستوى،و٥ جلسات عامة، و١٢ حدثا جانبيا.

وأضاف وزير الري أن المؤتمر ناقش ٥ موضوعات رئيسية أولها: الإدارة التعاونية لأحواض الأنهار، أكدت أهممية التعاون بين البلدان المتشاطئة واستعرضت نماذج ناجحة توضح أن التعاون في أحواض الأنهار ممكنا.

وتابع: "وموضوع دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي، ناقش خطوات وإجراءات التكيف والتخفيف"، وأيضا المياه الخضراء لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والتكيف مع المناخات المتغيرة، ناقشت استخدام أنظمة الري الذكي وكيفية حساب المياه الخضراء.

وأضاف أن المؤتمر ناقش أيضا أهمية تحسين أنظمة الإنذار المبكر للأحداث الجوية القاسية، والتي تتمتع بأهمية متزايدة، كما تعد عنصرا أساسيا لخفض المخاطر والتكيف.

وتابع: "كما ناقش المؤتمر تكامل سياسات المناخ والمياه مع الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة، وأكدت أهمية الترويج للحلول القائمة على الطبيعة"