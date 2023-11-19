حدث في 8 ساعات| النواب يوافق مبدئيًا على التصالح بمخالفات البناء.. وموعد انتهاء أزمة إزدحام الدائري

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها موافقة مجلس النواب مبدئيا على التصالح في مخالفات البناء، كما تم الإعلان عن موعد انتهاء أزمة الازدحام على الدائري بسبب تركيب كمر عملاق أعلى الطريق الدائري خاص بأعمال تنفيذ أحد المحاور المرورية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: