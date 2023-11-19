استعدادًا للأمطار.. انتشار فرق الشفط بشوارع وميادين محافظة الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

ووجه راشد، وفق بيان المحافظة اليوم الأحد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة، والتي تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار وتكثيف الوجود الميداني على مدار الساعة؛ لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أية حالات طارئة؛ للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أية مشكلات في أية منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الجيزة، على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي تحتاج إلى تدعيم للفرق والمعدات؛ لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.

وأكد المحافظ الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة؛ للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية؛ للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.

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