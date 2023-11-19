حوض علوي بارد.. الأرصاد تكشف تأثر مصر ودول عربية بمنخفض جوي

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط وهي (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وشمال جمهورية مصر العربية)، بمنخفض جوي متعمق على متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا.

وقالت الأرصاد، وفي منشور لها عبر "فيسبوك"، أن المنخفض الجوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن تأثيره يبدأ الليلة على سواحلنا الشمالية الغربية واعتبارًا من غدًا الأحد يتقدم ليشمل جميع السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وتنتهي رحلته بتأثير قوي على فلسطين وبلاد الشام.