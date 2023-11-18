تقلبات جوية حادة.. الأرصاد تحذر من أمطار وبرودة طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يسود الأحد طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على "العلمين- الضبعة- الإسكندرية- شمال محافظة البحيرة- كفر الشيخ"، واعتبارا من الساعة الثانية ظهرا تمتد الأمطار إلى "شمال محافظة الدقهلية- دمياط – بورسعيد".

وأضاف البيان: تكون الأمطار متوسطة الشدة، قد تصل إلى الرعدية أحيانا على "السلوم وأجزاء من مطروح- جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية- الغربية- الشرقية – المنوفية"، تمتد مساء إلى "القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسماعيلية – السويس".

ولفتت الأرصاد إلى وجود منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وهو منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، تقل حدتها في الداخل، كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، إلى جانب ارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار