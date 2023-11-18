خبير عسكري: انفجار داخلي في إسرائيل بسبب الأسرى والمعارضة تحد أسنانها على نتنياهو



كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن الوضع في إسرائيل سوف ينفجر في وجه نتنياهو وحكومته بسبب الرهائن لدى حركة حماس ولن يصبروا عليه أكثر من أسبوعين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا تستعد لانتخابات رئاسية، بداية من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن بايدن لن يدخل الانتخابات في ظل وجود مجزرة ويضطر لوضع الملح في عينيه وعلى أقل تقدير يوقف إطلاق النار، لتحقيق رغبة الأمريكان الذين يرفضون ما تقوم به تل أبيب.

ولفت اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، إلى أن أهالي الرهائن والأسرى في إسرائيل فقدوا الأمل في عودة ذويهم، والجيش الإسرائيلي يقوم بتمثيليات على شعبه في قصف المستشفيات التي يزعم وجود المحتجزين تحتها.

وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، إنه سيكون هناك انفجار داخلي في إسرائيل بسبب موضوع الأسرى والمعارضة تحد أسنانها على نتنياهو.

وأوضح أن كون إسرائيل غير عضو في المحكمة الدولية، فإن هذا لا يعفي مسئوليها من المحاكمة ويحق لكل من تضرر مما من إسرائيل أن يقاضيها في المحكمة الدولية.