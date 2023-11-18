أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، لافتة إلى أننا نشهد انخفاض في درجات الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات، وتكون الأجواء باردة ليلًا، خريفية بها تقلبات جوية نهارًا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية وشمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتبدأ بعد الظهر، وتمتد لمدن القناة وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وتابعت: سوف نشهد بعض التقلبات الجوية نتيجة وجود منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا ويمتد لجزيرة قبرص، ويتجه للحدود الشمالية الغربية لمصر خلال الساعات المقبلة.

وأكملت أن تأثير هذا المنخفض يتمثل في أكثر من ظاهرة تتمثل في نشاط رياح على معظم انحاء الجمهورية، يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق مثل الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء.