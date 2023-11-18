25‎% تخفيضًا.. مصر للطيران تفتتح خطًا مباشرًا إلى شنغهاي

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "مابي" الإيطالية ضمن جولته بالعاشر من

كتب- محمد عبيد:

شغلت شركة مصر للطيران، خط طيران مباشر بين (القاهرة / شنغهاي) بالصين، وانطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة بطائرة طراز بوينج 300-777، بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام (الثلاثاء والخميس والسبت).

وقررت الشركة منح تخفيض قدره 25% على رحلات الشركة من القاهرة إلى شنغهاي حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتتطلع الشركة إلى زيادة تواجدها في السوق الآسيوي والذى يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة، وسيحقق هذا مردودًا إيجابيًا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الآسيوية الوافدة لمصر.

جدير بالذكر أن الشركة تشغل 13 رحلة أسبوعية إلى كلٍ من (بكين وهانزو وجوانزو) بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

ويأتي ذلك إنطلاقا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها الشركة تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تعمل على جذب المزيد من الركاب الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر وتقدم لهم أفضل الخدمات سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمي، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التي تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخرًا في آسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي ستفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم .

ويعتبر افتتاح خط شنغهاي فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران في قارة آسيا ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب.