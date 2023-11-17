شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وذكرت الأرصاد أن اليوم الجمعة، يسوده طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت أن حالة الطقس الجمعة ليلًا يكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت تكوّن شبورة مائية تمتد من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2023/10/24/2485672