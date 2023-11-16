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BBC

بعد توجيه السيسي.. نقل الطفل الفلسطيني "عبدالله كحيل" إلى معهد ناصر

01:37 م الخميس 16 نوفمبر 2023

مستشفى معهد ناصر

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كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني "عبدالله كحيل" من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة علاج الطفل الفلسطيني في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

معهد ناصر خالد عبدالغفار نقل الطفل الفلسطيني الرئيس عبدالفتاح السيسي

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