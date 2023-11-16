كيف يمكن استخدام جهاز قياس السكر في المنزل؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عدد من الخطوات المهمة لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل، في ظل حاجة الكثيرين لإجراء قياس السكر بصفة منتظمة.

وقالت هيئة الدواء، في منشور توعوي: "استخدام جهاز قياس السكر في المنزل سهل وبسيط، كل اللي عليك تتبع إرشادات الفيديو ده علشان تقدر تقيس سكر الدم بشكل آمن وبسيط وكمان تعرف بعض النصائح عن الجهاز وشرائط الاختبار".

وتشمل تلك الخطوات:

1- تحضير قطعة من القطن مبللة بالكحول، مع إبرة الوخز، وشرائط التحليل.

٢- غسل اليدين جيدًا.

٣- تشغيل الجهاز، ووضع شرائط التحليل حتى يظهر مؤشر طلب عينة دم.

٤- تطهير منطقة الوخز وتركها تجف.

٥- وضع الإبرة في حامل الإبر.

٦- وخز طرف الإصبع باستخدام إبرة الوخز.

٧- وضع قطرة الدم على شريحة الاختبار وستظهر القراءة.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين؛ لتجنب العدوى.