التموين: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان والمخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - وفقًا لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء - استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض (أهلًا رمضان) بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية والتابعة وزارة التموين، إنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلًا رمضان لتصل لـ6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

وأضاف أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل لـ14 ألف طن شهريًا زنة 800 مل للزجاجة الواحدة، منوهًا بأنه ضمن تعليمات وتوجيهات وزير التموين تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدى الشركة والذي يصل لنحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح الرئس التنفيذي للشركة - خلال جولته داخل مصنع طنطا بمحافظة الغربية - أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ للقاهرة والإسكندرية، و7 منافذ في طنطا و6 منافذ مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدى 1350 مجمعًا استهلاكيًا وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

وتابع أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

وأكد أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلًا من 45 جنيها وبجودة عالية.

وقال إن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطي 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة لـ14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويًا و2000 طن صابون غسيل.

ولفت إلى أنه يتم سنويًا إنتاج 1500 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية و15 ألف طن من العلف الحيواني.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويًا مقسمة لـ150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلى 19 لترًا، واستخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميًا بمصنع طنطا و100 طن بمصنع بنها، منوهًا بأن الشركة تقوم بطرح منتجاتها بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل لـ30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.



