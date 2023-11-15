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BBC

رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين

09:00 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس غدا.. لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة بالقاهرة
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    الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة
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    طقس مائل للبرودة
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    الطقس غدا مائل للبرودة على السواحل الشمالية
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    الطقس غدا معتدل نهارا مائل للبرودة فى أول الليل
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس مائل للحرارة
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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 15 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تسود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40% تقريبا).

ويسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة

تسود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 الى 8 صباحاً تقريبا.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)

طقس السبت

تسود شبورة مائية كثيفة أحياناً من 4 الى 8 صباحاً تقريبا.

وتسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)

طقس الأحد

تنشط الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 30 : 40% تقريبا).

طقس الإثنين

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية شبورة مائية أمطار

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