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BBC

خفيفة ومتقطعة.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم

06:00 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    الطقس اليوم مائل للحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري
  • عرض 9 صورة
    طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالقاهرة
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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 15 نوفمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: من المتوقع أن تكون حالة الطقس معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، حالة الطقس اليوم ستكون لطيفة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنية حدوث (40% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، مع انخفاض احتمالات سقوطها على محافظات أخرى.

طقس مائل للحرارة السواحل الشمالية حالة الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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