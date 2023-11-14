الجمعة المقبلة.. مؤتمر حاشد لمرشح الوفد عبد السند يمامة ببورسعيد

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.



وقال "هيكل" إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة القادمة بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.



وأضاف أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبد الحميد والمهندس حمدي قوطة.



وأكد أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن أولًا وأخيرًا.