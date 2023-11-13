متحدث الخارجية الأمريكية: قوات الاحتلال تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات



كتبت- داليا الظنيني:

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وحماس لا تشكل تهديدًا مباشرا على الولايات المتحدة، وبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد حماس، رغم توافر المعلومات بوجودها تحت المنشآت المدنية.

وشدد خلال مداخلة عبر "سكايب" من دبي مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أنه لا يقول رأيه الشخصي، لكنه متحدث رسمي ينقل وجهة نظر رسمية، وبالتالي نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات.

وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائما على حماية المدنيين.