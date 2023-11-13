حالة الطقس.. طوارئ بشركة الصرف وهيئة الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لأماكن الأمطار

وزير الري: تطهير 22 ألف كم مصارف وتوسيع وتعميق "10 ملايين مترًا" سنويًّا

الطقس الآن.. سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية توضح تكوّن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والتي يتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

ووفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعض الإجراءات ورفعت درجات الاستعداد القصوى في جميع شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعض التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء:

· وتمثلت التوجيهات في:

· تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

· إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.

· الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

· تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

· تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

· صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

· التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

· انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

· التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

· رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.