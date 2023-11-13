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BBC

شبورة كثيفة وأمطار.. ظواهر جوية تسيطر على طقس الساعات المقبلة

12:04 م الإثنين 13 نوفمبر 2023
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    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن محطات الرصد سجلت شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة .

وذكرت أنه تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خلال اليوم الإثنين، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت: تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت أن تصل درجات الحرارة العظمى اليوم إلى:

القاهرة الكبري والوجه البحرى ٢٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية

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