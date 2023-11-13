بحضور وزير التنمية المحلية ومشاركة 70 عارضاً.. محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة للتمور -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر؛ بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يشارك فيه ٧٠ عارضًا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية.

وأشار راشد إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين؛ ما سيُسهم في تحسين الاستثمار والتنمية .

يتضمن المهرجان برنامجًا علميًّا للمشاركين من العارضين؛ يحاضر فيه أساتذة من الجامعات المصرية؛

ويتضمن موضوعات عن (أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها- العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية- تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري- التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح- استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية- إدارة آفات نخيل البلح الحشرية- إدارة آفات التمور المخزنة- المشكلات المرضية التي تؤثر على جودة وتداول التمور- إنتاج معجون التمر بطريقة آمنة- الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل- الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور أثناء التخزين- الاستفادة من مخلفات التمور- ماكينات ومواد تعبئة التمور- اقتصاديات إنتاج التمور والقدرة التنافسية).