وزيرة الهجرة: صوت كل مصري بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة يسهم في مستقبل البلاد

كتب- مصراوي:

قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن صوت كل مصري بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، المرتقبة الشهر المقبل، مسئولية، وعليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة للسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في ولاية "شيكاغو" الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وشددت الوزيرة - خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الاثنين - على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، موضحة أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة للغاية.. مشيرة في هذا الصدد إلى اللقاءات التي تجريها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" ضمن حملة "شارك بصوتك" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عمليات التصويت.

وقالت سها جندي إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

وحرصت الوزيرة، خلال اللقاء، على إطلاع القنصل المصري الجديد لدى شيكاغو، على جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.

واستعرضت أيضًا مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد مطالب المصريين بالخارج وضمن توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى.

وأشارت إلى الحملة الترويجية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراء مصر بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاقها لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الإدخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، كما تم طرح أراض ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر.

وتحدثت كذلك عن شهادة "معاش بكرة بالدولار" التي تعد مطلبًا مهما لكثير من المصريين، حيث طالبت بضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، من بينها الامتحان على فصلين دراسيين لأبناء المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم، وكذلك السماح بسنة استثنائية لتوفيق أوضاع من انتهت سنوات إجازاتهم بالخارج، من أساتذة الجامعات، وكذلك تقديم تخفيضات للمسافرين من المصريين بالخارج على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار 216 يوما، وكذلك خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج، من إتاحة وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مناطق متميزة، وكذلك إتاحة خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج، وتعريفهم بسبل الاستثمار في مصر والمجالات المتاحة.

وأكدت سها جندي أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة، مذكرة بالزيارة السابقة التي أجرتها إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي ولقائها بالجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة 250 شخصية مصرية بارزة، وكذلك عمدة مدينة "إيرفين" بلوس أنجلوس، وعدد من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة، وعدد من أعضاء الجالية الأرمينية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات أخرى للقاء الجاليات المصرية بالخارج ومن ضمنها شرق أمريكا، خاصة وأن المنطقة الشرقية يقيم به عدد كبير من المصريين ويتميزون بنجاحاتهم وتفوقهم في كافة المجالات التي يعملون بها.

وأكدت حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.

من جانبها.. أشادت السفيرة ندى دراز قنصل مصر العام في شيكاغو، بجهود وزارة الهجرة وما قدمته للمصريين بالخارج من طفرة في مختلف المجالات، والمحفزات المتميزة التي تحرص على توفيرها للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن المصريين بالخارج ركن أصيل في الترويج لصورة الدولة المصرية بالخارج.

وأبرزت قنصل مصر العام الجديد لدى شيكاغو، أهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل ما يحدث في مصر من تطورات حقيقية في مختلف المجالات، مشددة على استعدادها للتواصل الدائم مع وزارة الهجرة والتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، معربة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الهجرة، وحرصها على تعزيز مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية المقبلة.