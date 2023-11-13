وزيرة الهجرة تكشف آخر استعدادات انتخابات المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعدادات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم بدء مرحلة التحضير للاستحقاق الدستوري القادم بالتواصل مع الهيئة العليا للانتخابات، للترتيب لتلك المرحلة، وهناك تعاون على أعلى المستويات مع الهيئة،

وقالت السفير سها جندي، خلال حوار خاص، ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة "المحور"، إن شهر نوفمبر هو شهر التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما كشفت عن أكبر كتلة تصويتية للمصريين بالخارج، قائلة إن الخليج يضم أكبر كتلة تصويتية، حيث يوجد 6 مليون مصري بالخارج من بين 14 مليون مصري بالخارج، بجانب اجتماعات مع السفراء والقنصليات المختلفة لإرسال رسائل خاصة للمصريين بالخارج.