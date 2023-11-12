عبدالسند يمامة: أثق في نجاحي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 50%



(مصراوي):

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّه يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، موضحًا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت".

وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»: "كلامي يحكمه المنطق، رأي أن نظام الحكم الحالي خلال 10 سنوات لم ينجح، وأن هناك ضرورة لوجود بديل، لا نشكك في وطنية احد ويجب أن نحفظ مقام الكبير".

وتابع المرشح الرئاسي: "هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أننا مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة".