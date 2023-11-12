"الجيزة" تدفع بـ 16 سيارة شفط وفرق عمل للتعامل مع الأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع آثار الأمطار من الشوارع، من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول؛ لضمان تسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة منذ قليل، التواجد الميداني لفرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز؛ للتعامل مع أي هطول للأمطار على الفور.

ووجه المحافظ، بدورية مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء؛ للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة؛ حفاظًا على حياة المواطنين من الخطر، والتأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها، وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.

واطلع "راشد" على انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل، بإجمالي 16 سيارة شفط والفرق الميدانية التابعة لهم بعدد من النقاط الساخنة التي شهدت سقوط الأمطار.

وشملت المناطق، بحسب البيان، طريق القرية الذكية والكيلو 26 أمام منطقة الجهد بالمنطقة الصناعية وشارع ترسا أمام مطلع كوبري ترسا بحي الطالبية و منزل كوبري الفريق كمال عامر أمام مستشفى الصدر ومطلع كوبري فيصل بحي العمرانية ومنازل الطريق الدائري بميدان المنيب وشارع ربيع الجيزي بحي جنوب الجيزة و منزل كوبري فيصل أمام مسجد الحمد ومنزل الطريق الدائري بصفط اللبن وطريق كرداسة ومنزل محور صفط اللبن بشارع مشرفة وشارع الشوربجي بنطاق حي بولاق الدكرور ومطلع ومنزل كوبري 6 أكتوبر أمام وزارة الزراعة ومطلع كوبري ثروت بشارع ثروت بحي الدقي ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام مركز شباب أرض اللواء بحي العجوزة.

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