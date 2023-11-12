مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام مصر إلى الاتفاقية وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وأكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن مصر تسعى بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية بمصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.

ولفت النائب عمرو القطامي إلى أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث أن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل على تحسين حياة شعوب القارة بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة والشركات بين القطاعين العام والخاص.