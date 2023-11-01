العظم والرقبة بـ19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن وأجزائها في منافذ التموين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تستمر المجمعات الاستهلاكية في طرح السلع الغذائية المخفضة، إضافة إلى اللحوم المجمدة والمبردة، إضافة إلى الدواجن ومكوناتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق. بحسب بيان صحفي.

وينشر مصراوي أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار اليوم:

كيلو الفراخ الرزي ١١٥ جنيها.

كيلو الفراخ الحمرا ١١٢ جنيها.

ك الفراخ البيضاء 76 جنيها.

ك البانيه ١٦٨ جنيها.

ك الشيش ١٦٤ جنيها.

ك الأوراك ٨٠ جنيها.

ك الدبوس ٩٥ جنيها.

ك الكبد والقوانص ٨٥ جنيها.

ك الكبد الصافي ٩٥ جنيها.

ك القوانص الصافي ٧٤ جنيها.

ك الهياكل ٣٧ جنيها.

ك الجناح ٥٤ جنيها.

ك العظم والرقب ١٩ جنيها.

عروض اليوم

٥ك وراك+٣ ك بانيه ٨٩٠ جنيها.

٤ك وراك +٢ ك بانيه ٦٤٥ جنيها.

٣ك وراك+١.٥ بانيه ٤٨٥ جنيها.

٤ك دبوس+٢ك شيش ٦٩٠ جنيها.

٣ك دبوس+ 1.5 شيش ٥١٥ جنيها.

٣ك كبد وقوانص ٢٤٥ جنيها.