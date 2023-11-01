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BBC

«القاهرة الإخبارية»: توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح

10:33 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

معبر رفح

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كتب- مصراوي:

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، بأن مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة تخرج من غزة إلى مصر اليوم.

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.

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