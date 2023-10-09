طلب إحاطة ضد تجاوزات المدارس الخاصة بالإسماعيلية ومطالب بخضوعها للرقابة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بطلب إحاطة لوزير التعليم يطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة بعد ورود عدد من شكاوى أولياء الأمور بسبب تجاوز بعض الإدارات ضد الطلاب بقيامهم ببعض الممارسات الغير آدمية.

وأكد البرلماني في طلب الإحاطة على عدم التزام بعض المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة نتيجة غياب الدور الرقابي وممارسة بعض الأفعال التي من شأنها إرهاق كاهل أولياء الأمور وتؤثر على العملية التعليمية.

وأوصي بضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع بعض التجاوزات والممارسات التي تؤثر على أولياء الأمور، إضافة إلى أن هذه الكيانات من المفترض انها شريك في بناء المجتمع ويقع على عاتقها مسئولية فى العملية التعليمية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الأمر ليس قاصر على الربح فقط.

وأصدر النائب بيانا، كشف فيه أنه استجابة للشكاوى المقدمة من أولياء أمور أحدي المدارس الخاصة، تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المدرسة وذلك بسبب التعنت الذي تتبعه مع المدرسين المعترضين على أي شيء غير لائق بالمدرسة وبتعين أحد الأشخاص سيء السمعة وله سابقة جنائية وله واقعة ضرب أحد الطلاب سابقاً بنفس المدرسة وعدم الاهتمام بالأسلوب التربوي داخل المدرسة.

كما أوضح ورود بعض الشكاوي من أولياء أمور الطلاب بحدوث أمور منافيه للأداب داخل المدرسة.