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"القاهرة الإخبارية" تعلن انقطاع الاتصال بأطقم عملها في غزة

03:19 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، انقطاع الاتصال بأطقم عملها في قطاع غزة بعد مطالبة سلطة الاحـتـلال الإسرائيلي لهم بإخلاء المبنى.

وذكرت القناة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": نحمل سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة كافة أطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن مراسلتها في القطاع قد قطعت مداخلتها على الهواء من أجل إخلاء المبنى التي تبث منه، خوفًا من تعرضه للقصف الإسرائيلي.

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