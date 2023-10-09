ضبط 117 كارت فيزا مع راكب مصري قادم من الإمارات بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا يحمل 117 كارت فيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة، فور وصوله من دولة الإمارات، حاول المرور من رجال الجمارك وبتفتيش حقائبه عثر على الكروت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وبحسب بيان، استوقف محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر راكبا مصريا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة النيل القادمة من الشارقة أثناء محاولته الخروج من الصالة، وأكد الراكب أنه يحمل 4 سبائك ذهبية بأوزان قليلة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود السبائك الذهبية المذكورة، وكلف النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم (3) إسراء أنيس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط ١١٧ كارت فيزا، منهم عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي بأسماء لأعداد كبيرة من الأشخاص.

وقام رئيس الجمارك بسؤال الراكب عن سبب حمله لكل هذه الكروت، أفاد انه استخدمها في حدودها القصوى لسداد ثمن بضائع يقوم بإحضارها او بشحنها لمصر، وأمر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة.