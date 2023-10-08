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BBC

أول تعليق من وزارة الصحة على انتشار "البق" في دول أوروبية

07:03 م الأحد 08 أكتوبر 2023
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    وزارة الصحة والسكان
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    وزارة الصحة والسكان
  • عرض 4 صورة
    وزارة الصحة والسكان
  • عرض 4 صورة
    وزارة الصحة والسكان
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كتب - أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في عدد من الدول، كاشفة عن إجراءات وقائية للمسافرين منها ما يتعلق بقبل السفر أو بعد السفر.

وقالت الوزارة في منشور، إن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة، تختبئ في شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران.

ولفتت إلى أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي المناطق الأخرى.

سوق مصراوى

وزارة الصحة والسكان البق بق الفراش

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