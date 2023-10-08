طفح الكيل من ارتفاع الأسعار.. "خطة النواب" تستدعي وزير التموين -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، بعقد جلسة استماع في لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير التموين؛ لمناقشة ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق.

ودعت فاروق، خلال مناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، لمناقشة الرقابة على الأسواق وعقد جلسة بحضور وزير التموين بخلاف مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي.

وقالت النائبة إنها تقدمت بطلب إحاطة بسبب الاحتكار ورفع الأسعار وترك التجار دون أية رقابة على الأسعار ونقص السلع وارتفاع ثمنها رغم وجودها وتوفرها.

وأضافت فاروق "سايبين الشارع ليه؟!"، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل دور مراقبي التموين والقيام بالدور الرقابي، وتابعت "الناس تعبت، طفح الكيل من ارتفاع الأسعار".

واعتبرت فاروق أن عدم الرقابة على الأسواق أدى إلى نقص المعروض وارتفاع أسعار السلع، موضحةً أن الوزير قال في جلسة سابقة إن عدد مراقبي التموين ٦٠ ألف مراقب، وغير كافٍ ويحتاج إلى أضعاف.

وتابعت النائبة: "اقترحت انتدابًا من مؤسسات الدولة وباقي الوزارات، ولم يكن فيه جديد؛ أكدت ضرورة مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي".