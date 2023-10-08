ضمن المناطق الأكثر تلوثا.. بدء تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان

الطقس اليوم.. أمطار على بعض المناطق قد تمتد إلى القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء أعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفي إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان الأحد، أن المشروع يهدف إلى زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان، ويساهم بدوره في امتصاص 7 أطنان يوميًا من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل 2.7 مليون طن سنويًا، وجارٍ استكمال الأعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن هذه الجهود تتم بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي شاركت الوزارة في العام الأول منها بزراعة حوالي 1,3 مليون شجرة في أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها والتي ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالي 500 ألف شجرة، بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت حرص الوزارة على مشاركة كل فئات المجتمع في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعي البيئي.