جائزة "Golden tier".. تفاصيل تتويج مصر كأول دولة تقضي على فيروس سي

كتب - أحمد جمعة:

تحتفل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين المقبل، بحصول مصر على لقب أول دولة على مستوى العالم تحقق القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي".



ومن المقرر أن تعقد الاحتفالية أمام سفح الهرم بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بحضور وزراء وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الصحة العالمية، إضافة لوزراء الصحة بإقليم شرق المتوسط.



وتُسلم منظمة الصحة العالمية، مصر الجائزة المرموقة التي تعرف باسم "Golden tier".



ونجحت مصر في الانتصار على فيروس سي بفضل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، إذ انخفضت الإصابات لأقل من 1%، بعد أن كانت مصر من أعلى المعدلات العالمية في نسب الإصابة بالفيروس، واستطاعت المبادرة أن تحقق إنجازا كبيرا بمسح 62 مليون شخص في 7 شهور أقل من الوقت المحدد لها.

وكانت نسبة الإصابات بـ"فيروس c" تتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويًا، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس التهاب الكبدي سي في أقل من 5 سنوات.