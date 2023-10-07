انطلاق المؤتمر الأول لحملة السيسي الانتخابية بحضور رؤساء أحزاب وسياسيين ومشاهير

كتب- نشأت علي وإسلام لطفي:

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وتشهد القاعة التي يقام بها المؤتمر حضور كبير من القيادات الحزبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، إضافة إلى عدد من النجوم والمشاهير ورجال الإعلام والصحافة والسياسيين والشخصيات العامة.

وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أجرى اليوم الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، حيث كان في استقباله المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.

كما تقدم المستشار محمود فوزي، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بأوراق ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني حتى إعلان الفائز في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.