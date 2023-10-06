خالد عبدالغفار: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 37 مليون و334 ألف خدمة مجانية



كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 37 مليون و334 ألفا و362 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 5 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و100 ألف و808 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و851 ألفا و56 زيارة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ503 آلاف و400 طفل، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و297 ألفا و305 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 269 ألفا و702 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و474 ألفا و122 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 177 ألفا و187 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و118 ألفا و382 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و460 ألفا و461 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 981 ألفا و351 مواطنا.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 6 ملايين، و684 ألف و457 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 6 ملايين و321 ألفا، و999 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليون و851 ألفا و203 طفلاً.



واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 242 ألفا و929 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و551 ألفا و997 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».