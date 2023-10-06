شيكولاتة تحمل علم مصر.. مصر للطيران تحتفل بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر
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القاهرة- أ ش أ
احتفلت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور والوطنية.
وقدم فريق من مصر للطيران شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب بصالة السفر وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.
وثّمنت مصر للطيران دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.
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