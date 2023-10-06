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معجزة عسكرية.. قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر

02:26 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

السيدة انتصار السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، على "فيسبوك": أن انتصار أكتوبر المجيد لحظة تاريخية لاتُنسي، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقدم بالتهنئة إلى الشعب المصري وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.

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السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الذكري الخمسين لنصر أكتوبر القوات المسلحة الجيش المصري

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