مع عودة المدارس.. تحذير من الإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، ضرورة تحديد وقت الشاشة المرتبط بالترفيه؛ حيث ينبغي وضع الخطط والقواعد المتعلقة به أثناء العام الدراسي، والاتفاق مع الطالب عليها قبل بدء الدراسة.

ومن المهم أيضًا الحد من استخدام الشاشات قبل النوم بـ 30 إلى 60 دقيقة؛ حيث يمكن للشاشات أن تجعل النوم أكثر صعوبة.

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