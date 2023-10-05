رئيس سلطة الطيران المدني يبحث مع نظيره الليبي تعزيز التعاون المشترك



كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، مع الدكتور محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، عددا من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي على المستوى الإقليمي.

كما استعرض الجانبان، خلال استقبال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، نظيره الليبي، وكذلك استعراض الجانبان سبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في مجال النقل الجوي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن وسلامة الطيران والتدريب، بالإضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميا ودوليا.

ومن جانبه، ثمن رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصري، ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة، متطلعين إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.