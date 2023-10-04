الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا.. ودماء أبنائنا لا تعوض

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، من أجمل الأيام التي التقى فيها الأبطال والقادة الذين حققوا النصر العظيم لبلدٍ عظيم.

وأكد السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعادناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جديدة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهدها من قبل.

وأضاف: الإنفاق مهما زاد لن يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء باستردادها من الاحتلال، أو تطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلال حرب أكتوبر، حولت مصر الجرح إلى طاقة عمل عظيمة؛ عبرت بها الحاجز بين الهزيمة والنصر، مشيرا إلى أن مصر أزالت بعقول أبنائها اليأس لتنطلق حاملة مشاعل النور للشعب المصري العظيم وللأمة العربية.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، ولشهداء مصر في كل الحروب السابقة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.