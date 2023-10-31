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مصادر لـ"إكسترا نيوز": فتح معبر رفح غدًا لاستقبال عدد من المصابين الفلسطينيين

06:50 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

معبر رفح

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القاهرة - مصراوي:

أفادت قناة إكسترا نيوز نقلًا عن مصادر لها، بفتح منفذ رفح البري غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معبر رفح، وأكد أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة فى قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعى ضد سكان غزة".

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