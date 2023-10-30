مصر للطيران الناقل الرسمى للدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز



كتب - محمد عبيد

استضافت مصر، الدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز لعام 2023\2024 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، ويهدف المجلس إلى التركيز على المشروعات الإنسانية والتنمية المجتمعية وتمويل المشروعات ويمتد نشاطها إلى ما يقرب من 180 دولة حول العالم.

وقامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للدورة الأولى من خلال توقيع برتوكولان تعاون بين مجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقطاع السياحة (الكرنك) ، وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر والعلاقات العامة لضيوف المؤتمر على متن رحلات الشركة وعلى رأسهم الدكتورة Patti Hill رئيس المجلس وممثلين من 50 دولة من كافة أنحاء العالم.

من جانبها قدمت الأسواق الحرة للشركة تخفيضات على منتجاتها لأعضاء المؤتمر ، واحتفلت بهم أمام منفذها بالمطار، فضلاً عن وضع العلامة التجارية لمصر للطيران على الحقائب الخاصة بالمؤتمر.

وخلال حفل الختام وجه أعضاء المجلس الشكر لمصر للطيران على حسن المعاملة في رحلتى الذهاب والعودة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لضيوف المؤتمر، كما تم تقديم درع تذكارى من إدارة أندية الليونز الي لمياء شنن مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة تقديرًا لجهودها فى استضافة هذه الدورة.