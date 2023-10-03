"أباظة": السياسة الخارجية للسيسي بوصلة عمل لجنة الشؤون العربية
كتب - نشأت علي:
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية في انتخابات اللجنة، إنه سيأخذ من خطة رئيس الجمهورية في الملفات العربية خطة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية.
وأكد أباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، وذلك في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التي لن يتم التخلي عنها نهائيا.
وأوضح أباظة أن اللجنة ستولي اهتماما كبيرا بالملفات العربية وتوطيد العلاقات معها خاصة في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وحدة للصف العربي، الأمر الذي تحرص عليه القيادة السياسية المصرية في سياستها الخارجية في توطيد العلاقات معها.
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