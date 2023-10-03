رئيس الوزراء: 255 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ طبقا لأرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالموازنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فإن حجم الأصول المثبتة أو حجم الاستثمارات بما فيها الحي الحكومي وكل ما جرى إنشاؤه بلغت 255 مليار جنيه.

وأضاف "مدبولي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة للعوائد، فقد أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في نفس هذا العام المالي، أنها حصلت على إيرادات بأكثر من 20 مليار جنيه وتجاوزت أرباحها 16.5 مليار جنيه سددت منهم ضرائب للدولة بواقع 4.5 مليارات جنيه".

وتابع رئيس الوزراء، أنّ هذه الأرقام تعني أن المشروع بدأ يغطي تكلفته من حيث الجدوى الاقتصادية وبدأ يكون هناك أرباح للدولة، مواصلا: "رغم أننا ننفذ المرحلة الأولى فقد من العاصمة، والمساحة الإجمالية للعاصمة 200 ألف فدان، وكل ما نعمل فيه هو 40 ألف فدان".